РФ начала менять наименования в захваченных городах Украины: источник показал, что происходит (фото)

Представители оккупационных сил Российской Федерации снова отличились скандалом. На сей раз в соцсетях начали активно писать о том, что на захваченных украинских землях русские начинают менять названия населенных пунктов и даже улиц.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Россияне решили менять название городов, а также населенных пунктов. Считают, что нужно возвращать те наименования, которые были ранее», – коротко подметил источник, выложив тематическое фото.

К сожалению, подобные казусы по определенным причинам не комментируются никак со стороны Кремля или хотя бы представителей Российской Федерации. Никто не дает этому объяснению, хотя в соцсетях по обе стороны конфликта люди пишут, что идет полноценный захват украинских земель.

На этом фоне так же неизвестно точное количество переименованных улиц и даже городов, так как в областях попросту никто не ведет подсчет в силу сложившихся обстоятельств и прямой опасности для людей.

Напомним, Кива сообщил, что Польша присоединит к себе часть Украины: экс-нардеп отличился скандальным заявлением.