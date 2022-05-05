Происшествия

Стало известно о предателе, который привел оккупантов тайными путями в Азовсталь

Война раскрывает настоящую сущность некоторых украинцев.

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Российские войска в среду прорвались к зданию заводу «Азовсталь» — последней точке сопротивления украинских войск в Мариуполе. Первая информация показала, что украинцы потеряли связь с внешним миром. Теперь же стало, кто предал украинскую армию и впустил россиян в здание.

Штурм Азовстали начался во вторник после частичной эвакуации мирных жителей с территории завода. В среду российские войска прорвались к заводу, который до сих пор бомбили и обстреливали, пишет УРА-Информ.

В ходе попытки штурма во вторник россияне использовали бронетехнику и танки, пытались высадить десант и бросили в бой большое количество пехоты.

В среду советник МИД Украины Антон Геращенко сообщил в своем Twitter, кто провел россиян в Азовсталь.

«Бывший электрик показал россиянам туннели под заводом. Во вторник россияне начали их штурмовать, используя информацию, предоставленную им предателем», — написал Антон Геращенко.

Бойцы полка “Азов” продолжают оборону “Азовсталь” в Мариуполе, сообщил командир полка Денис Прокопенко.

Ранее украинские власти рассказали о возможном наступлении Беларуси.

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