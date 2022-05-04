Опасность существует – украинские власти о возможном наступлении Беларуси

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Власти в Киеве не исключают, что Россия в какой-то момент применит белорусские войска в войне против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь украинских пограничников Андрей Демченко,.

Ранее в среду Беларусь начала необъявленные военные учения. Минобороны Беларуси заявило, что целью маневров является проверка боеготовности армии и заверило, что они «не представляют угрозы» для соседних стран, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Однако в такие заявление со стороны Беларуси уже давно никто не верит. В тоже время так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает выкручиваться и пока не дает указания свои войскам атаковать Украину. Хотя возможно это один большой план российского президента Владимира Путина.

«Мы не исключаем, что Российская Федерация может в какой-то момент использовать территорию Беларуси и Вооруженные силы Республики Беларусь против Украины. Именно поэтому мы готовы», — сказал Демченко.

Ранее мы сообщали, что у ВСУ появилось новое достижение на Донбассе.