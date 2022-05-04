Происшествия

В оккупированной Макеевке горит нефтебаза: предполагаемо ВСУ нанесли удар (ВИДЕО)

Макеевка – важный пункт для оккупантов.

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В оккупированной Макеевке Донецкой области произошел крупный пожар. В сети появились много фото и видео клубов дыма над городом. По неофициальной информации, украинская армия атаковала российские нефтехранилища.

По сообщениям украинских СМИ, в Макеевке вспыхнул крупный пожар, которому предшествовал взрыв. Местные СМИ сообщают, что горит нефтехранилище. Аналогичная информация поступает и из российских пропагандистских СМИ, пишет УРА-Информ.

В сети есть записи и фотографии пожара, на которых видны гигантские клубы дыма. СМИ указывают, что кроме склада горят и находящиеся на месте танки. Хотя СМИ не уточняют, кому принадлежит техника, можно предположить, что это российское оружие, принадлежащее оккупантам.

СМИ добавляют, что нефтяной склад также принадлежал России. Войска Путина должны были хранить там горючее, которое они использовали для снабжения в районе боевых действий. Однако официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон нет. По неофициальной информации, именно ВСУ нанесли точный удар.

Ранее мы сообщали о большом пожаре в Нижегородской области в России.

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