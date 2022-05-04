Зеленский сделал новое заявление в Раде: СМИ раскрыли, что случилось впервые за все время войны

Лидер Украинского государства Владимир Зеленский решил обратиться к другим народным избранникам в связи с непростым положением в стране. Он сделал целый ряд заявлений, которые эксперты уже прозвали историческими.

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Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «УРА-Информ».

«За почти этих 10 недель я обратился к…парламентам различных стран мира. Однако я до сегодняшнего дня не говорил с вами. Это не неуважение. Напротив, это великое доверие по отношению к вам. Вы находитесь на месте, прекрасно осознаете, что творится в стране. Вы прекрасно понимаете, что нужно делать», – сказал в начале Зеленский.

В конце же он сообщил, что время для ссор и споров нужно отложить. В данный момент крайне необходима консолидация для будущего страны. Следом, он подытожил, что только рационализм наряду со здоровым национализмом помогут не только нардепам из ВРУ, но и всей стране. Затем он попросил народных избранников не тратить время на второстепенные задачи, и сделать все возможное для окончания войны в стране.

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