Жительница Мариуполя сразу после эвакуации рассказала, что творится в городе

Там происходит настоящий ужас.

Время чтения: 37 Секунд

За позавчера и вчера из оккупированного Мариуполя удалось эвакуировать несколько местных жителей. Впервые за долгое время оккупанты позволили местным жителям покинуть город.

О том, что сейчас происходит в Мариуполе рассказала одна из местных жительниц, которой как раз удалось покинуть город во время эвакуации. Она отметила, что на российском блокпосту пришлось стоять более 15 часов и ночевать в машине, пишет УРА-Информ.

“Одной страшно с детьми, я дорогу не знаю… Поэтому мы собрались с коллегами, собрались в колонну из 6 машин…” – говорит она.

По словам женщины, в Мариуполе приходилось прятаться от танков и постоянно убегать от обстрелов. Ситуация в Мариуполе действительно катастрофическая.

Ранее мы сообщали, что вчера, второго мая, проходила еще одна эвакуация из города. На вчерашний вечер местные жители еще не прибыли в Запорожье.