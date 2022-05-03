Большой пожар под Москвой: более 100 пожарных в действии (ВИДЕО)

Очередной большой пожар в России

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На подмосковных складах вспыхнул большой пожар. По данным прокремлевского агентства ТАСС, возгорание произошло ночью в складском комплексе «Атлант Парк».

В тушении пожара принимают участие более сотни пожарных и несколько десятков единиц техники. Это еще один крупный пожар недалеко от российской столицы за последнее время, пишет УРА-Информ.

По данным портала NEXTA, возгорание возникло на складе прокремлевского издательства «Просвещение» в Богородском районе. Огонь быстро распространился и за короткое время охватил комплекс зданий площадью 24 тысячи квадратных метров.

Pod Moskwą wybuchł poważny pożar w magazynie wydawnictwa „Prosveshchenie”. Płonie prawie 34 000 metrów kwadratowych.#moskwa #Rosja pic.twitter.com/BRKk4Jrtn8 — WojnaNews24PL (@news24_pl) May 3, 2022

По предварительным данным, на складе, где начался пожар, хранились различные гравюры и брошюры. Вскоре информацию о возгорании официально подтвердили в МЧС России. Однако никакой информации о причинах возгорания не поступало.

Это еще один большой пожар в России за последние дни. В конце апреля на территории химического завода в Кинешме произошел пожар.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде ночью снова были слышны взрывы.