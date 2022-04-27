Жители сразу 3 областей рф этой ночью слышали взрывы: в Белгороде снова что-то горит

Похоже, что с ПВО у российской федерации также не очень хорошо.

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Сегодняшняя ночь, 27 апреля, для жителей сразу нескольких регионов российской федерации была неспокойной. Там были слышны взрывы.

Так вблизи Белгорода горит очередной склад боеприпасов. Сначала была информация, что “жители сообщают о ребятах в небе”, а потом губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что горит боеприпасы, пишет УРА-Информ.

“Только что связался с председателем Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка горит склад”.

Skład amunicji płonie w pobliżu wsi Stara Nielidówka, obwód biełgorodzki, Rosja. Ogłosił to gubernator regionu Wiaczesław Gladkov.#WojnaWUkrainie #war pic.twitter.com/iFvON5dZdC — WojnaNews24PL (@news24_pl) April 27, 2022

Кроме Белгорода, взрывы утром в среду слышали и в Воронеже. “Было две “хлопка” в районе микрорайона Шилово”, – заявил помощник оперативного дежурного в Воронеже. Жители микрорайона Шилово рассказывают в соцсетях, около 04:40 в небе “два раза сработало ПВО”.

О работе системы ПВО также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. “Сегодня ночью, в 02:45, многие жители Курска слышали “хлопки”. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО”.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве готовятся к полномасштабному вторжению оккупантов.