Происшествия

На Западе Украины оккупанты могут массово обстреливать железнодорожную инфраструктуру

Такое сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Российские оккупанты в ближайшее время могут обстрелять железнодорожную инфраструктуру западных регионов Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Там сообщают, что сразу в нескольких пророссийских Telegram-каналах, осуществляющих медиасопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о получении россиянами «полного и точного списка координат железнодорожных мостов Западной Украины». В то же время отмечается, что «мостоповалу быть», пишет УРА-Информ.

“Однако сведения о местоположении объектов железнодорожной инфраструктуры Украины, в частности, о виадуках и мостах, никогда не были государственной тайной и находятся в свободном доступе”, – отмечает Центр.

Эксперты Центра не исключают, что такие информационные вбросы могут являться частью враждебной информационно-психологической операции, направленной на нагнетание панических настроений среди находящихся в западных регионах украинцев. Однако, учитывая угрозы атак на натовские колонны с оружием для Украины, нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана.

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя удалось эвакуировать небольшую часть населения.

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