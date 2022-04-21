Общество

Арестович рассказал, сколько российских солдат сейчас находится на территории Украины

Приблизительное число до ста тысяч оккупантов.

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На данный момент в Украине находится до ста тысяч оккупантов. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным.

Он отметил, что по последним данным 90 тысяч российских солдат находится в Украине, а еще 22 тысячи держат в резерве, пишет УРА-Информ.

“Порядка 90 тысяч сейчас на территории Украины и где-то 22 тысячи по границам радостно прячутся в кустах и пишут рапорта мамкам и папкам “не хотим воевать, нам не хочется, здесь очень страшно, можно я уеду отсюда”, – заявил Арестович.

При этом он заявил, то такое количество солдат недостаточно для выполнения больших задач. Россияне могут добиться локальных успехов, но с таким количеством войска большой победы у них не будет.

Отметим, что по последним данным ВСУ уничтожили уже более 21 000 россиян.

Ранее Арестович рассказал, почему сейчас нереально деблокировать Мариуполь.

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