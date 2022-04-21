Общество

Из Мариуполя удалось эвакуировать небольшую часть населения: новые подробности

Ирина Верещук рассказала о ситуации в городе.

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Вчера, 20 апреля, из Мариуполя удалось вывезти четыре эвакуационного автобуса. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

На своей странице в одной из социальных сетей она сообщила, что сегодня, 21 апреля, эвакуация должна продолжиться, пишет УРА-Информ.

“По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье”, – написала Верещук.

Она также добавила, что 21 апреля также продолжат эвакуацию женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.

Посадка в автобусы будет на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра “Порт-Сити” в 14:00.

При этом министр добавляет, что ситуация может измениться. Она призвала жителей следить за официальными сообщениями. Вчера, например, было очень тяжело организовать эвакуация, несмотря на все договоренности.

Ранее Алексей Арестович рассказал, почему сейчас нереально деблокировать Мариуполь.

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