Из Мариуполя удалось эвакуировать небольшую часть населения: новые подробности

Ирина Верещук рассказала о ситуации в городе.

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Вчера, 20 апреля, из Мариуполя удалось вывезти четыре эвакуационного автобуса. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

На своей странице в одной из социальных сетей она сообщила, что сегодня, 21 апреля, эвакуация должна продолжиться, пишет УРА-Информ.

“По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье”, – написала Верещук.

Она также добавила, что 21 апреля также продолжат эвакуацию женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.

Посадка в автобусы будет на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра “Порт-Сити” в 14:00.

При этом министр добавляет, что ситуация может измениться. Она призвала жителей следить за официальными сообщениями. Вчера, например, было очень тяжело организовать эвакуация, несмотря на все договоренности.

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