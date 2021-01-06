Участие в военных действиях на стороне «ДНР»: в Латвии судят гражданина

г=Гражданин Латвии воевал на стороне незаконных вооруженных формирований в период с февраля 2015 по май 2016

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Вчера, пятого января, в суде Видземского предместья Риги стартовал процесс по делу гражданина Латвии Ивара Келли. Мужчина обвиняется в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне «ДНР». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на портал Delfi.

Согласно данным, гражданин Латвии воевал на стороне незаконных вооруженных формирований в период с февраля 2015 по май 2016 на оккупированном Россией Донбассе.

Отмечается, что в ходе следствия Служба государственной безопасности Латвии получила достаточное количество доказательств виновности латвийца. Келли участвовал в вооруженном конфликте на стороне пророссийских сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы на стороне «ДНР».

Одним из веских доказательств вины латвийца стало видео, на котором изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек. Видео датировано 9 мая 2015 в Донецке на параде Победы.

Стоит отметить, что судебный процесс может сильно затянуться из-за того, что многие свидетели, которые проходят по данному делу живут за рубежом.

Если латвийца признают виновным по данному делу, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

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