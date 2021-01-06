Призыв в Украине 2021: когда ждать повестку от военкома

За уклонение от военных обязанностей и службы на территории украинского государства призывникам грозит уголовная ответственность

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В Украине призыв на 2021 года запланирован с начала апреля и до конца июня. В эти сроки военкомы будут набирать военнослужащих для срочной службы в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Об этом пишет УРА-Информ.

Стало известно, что изначально повестку на срочную службу получат те граждане, которым уже исполнилось 20-27 лет. Весенний призыв обойдет тех, кто имеет полное или частичное освобождение от военной службы на территории страны. Отмечается, что такое освобождение необходимо подтвердить в военкомате официальными документами от врача.

В 2021 году были внесены и изменения. Отныне на срочную службу в сухопутных войсках Украины будут призывать граждан, которым исполнилось 18 лет. Однако, от них необходимо получить письменное согласие на службу.

Также в Минобороны подчеркнули, что в зону ООС не будут отправлять граждан, которым еще нету 20 лет.

Стоит напомнить, что за уклонение от военных обязанностей и службы на территории украинского государства призывникам грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что пятого января, в суде Видземского предместья Риги стартовал процесс по делу гражданина Латвии Ивара Келли. Мужчина обвиняется в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне «ДНР».