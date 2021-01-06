Политика

«Господа жлобы, вы не офигели?»: украинские власти прошли тайную вакцинацию от COVID-19

Если информация о вакцинации подтвердиться, то Радуцкий и Шмыгаль должны уйти в отставку

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Узкий круг людей, в который входя представители украинской власти, тайно провел вакцинацию от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на блог политика, глава редакционного совета портала «Обозреватель» и президент Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского.

«В то время, когда Украина до сих пор не начала вакцинацию, а в бюджете этого года на закупку вакцин заложены копейки, некоторые члены правительства и депутаты начали вакцинацию», — сказано в сообщении. Он отмечает, что 29 или 30 декабря чартерным рейсом в страну тайно завезли партию вакцины Pfizer, пронеся ее через «Зал официальных делегаций» — отметил политик.

Помимо всего прочего, Бродский назвал и фамилии привившихся, по его мнению. Он считает, что среди них был глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Также вакцину ввели еще нескольким народным депутатам. По словам Бродского вакцинировался и глава медицинского комитета Верховной рады Украины Михаил Радуцкий. По данным, которыми обладает политик, за два этапа вакцинации каждый из топ-чиновников заплатил по 2,5 тысячи евро. Также он добавил, что если эта информация подтвердиться, то Радуцкий и Шмыгаль должны уйти в отставку, заключил Бродский.

«Господа жлобы, вы не офигели?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Харьковская фармакологическая компания Биолек подтвердила слова кума главы Российской Федерации Владимира Путина  Виктора Медведчука о том, что ними была подана российская вакцина Sputnik V от коронавирусной инфекции на регистрацию в Украине. 

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