Общество

В ОРЛО рассказали, во сколько обойдется новогодний стол: сумма приличная

Накрыть стол на Новый год в ОРЛО обойдется в минимум 3358 руб

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Жители ОРЛО и местные СМИ подсчитали, сколько в «ЛНР» обойдется новогодний стол. Сумма получается весьма приличной, при этом стол будет весьма скромным.

По данным СМИ накрыть стол на Новый год в ОРЛО обойдется в минимум 3358 руб. В список входит традиционный набор: оливье, селедка под шубой, мясо, овощи, фрукты, напитки, хлеб, килограмм конфет, немного масла и сыра. При этом на это все брались самые дешевые продукты.

 Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В тоже время местные жители отмечает, что это весьма скромный подсчет, ведь фактически каждый день цены на продукты идут вверх. Также повышаются цены на коммунальные услуги, и даже повышение с начала января 17% соцвыплат и пенсий не особо радуют население.

«Предпраздничный рейд на один из рынков в Луганске показал, что цены на мясо, масло выросли значительно. Приличная свинина обойдется не менее чем в 350−400 рублей за килограмм. Цены на яйца превысили 80 рублей за десяток. Что касается алкоголя, то бутылка крымского или краснодарского (это — сильно на любителя) игристого обойдется примерно в 300 рублей», — отмечает автор поста.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали суперскидки в магазинах: это издевательство.

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