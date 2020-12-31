Зеленский приготовил жертву — эксперт

Кирилл Сазоново новогоднем поздравлении главы государства

Время чтения: 51 Секунд

Украинский политолог, журналист и блогер Кирилл Сазонов поделился своим мнением по поводу того, на чем будет акцентировать внимание президент Украины Владимир Зеленский во время своего новогоднего выступления.

Эксперт предполагает, что глава государства не будет акцентировать внимание на ошибках и постарается абстрагироваться от Кабинета министров. По мнению эксперта, Зеленский захочет показать, что он ближе к народу, ведь у него лучший рейтинг, чем у других политиков, несмотря на падение доверия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на From-UA.

«Он будет поэтому стараться абстрагироваться от Кабмина, который придется приносить в жертву, от ВР, которую, возможно, придется распускать, и будет больше упирать на свою народность, на то, что он ближе с народом. То есть будут обещания. Я думаю, что про ошибки говорить не будут на самом деле, потому что пусть ошибки признает Кабмин», — заявил эксперт.

Он также предполагает, что Зеленский заявит, что год был тяжелым, коронавирус и другие проблемы, но мы с ними справились и в 2021 году будет легче.

Ранее мы сообщали, что Зеленский записывается на четырех локациях в рамках новогоднего поздравления.