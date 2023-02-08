Британия дала Украине новое обещание: стало известно, что в Украину будут поставлять против РФ

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Агрессия путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году», – заявил премьер-министр.

Таким образом, с сегодняшнего дня, то есть с 8 февраля, Великобритания фактически увеличивает поставки вооружений официальному Киеву для того, чтобы тот смог выгнать оккупантов со своих земель.

К сожалению, никаких конкретных данных не было сказано. Тем не менее, Британия, действительно, с 24 февраля постоянно демонстрировала свою помощь Украинскому государству. Кроме того, эта страна приняла у себя немало беженцев, которые покину Украину, спасаясь от оккупантов.

Напомним, Шойгу сделал неоднозначное заявление об Украине: стало известно, что с ним не так.