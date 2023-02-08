Политика

Британия дала Украине новое обещание: стало известно, что в Украину будут поставлять против РФ

Родион Власов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак снова выразил солидарность с Украинским государством, и дал слово касательно помощи.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Агрессия путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году», – заявил премьер-министр.

Таким образом, с сегодняшнего дня, то есть с 8 февраля, Великобритания фактически увеличивает поставки вооружений официальному Киеву для того, чтобы тот смог выгнать оккупантов со своих земель.

К сожалению, никаких конкретных данных не было сказано. Тем не менее, Британия, действительно, с 24 февраля постоянно демонстрировала свою помощь Украинскому государству. Кроме того, эта страна приняла у себя немало беженцев, которые покину Украину, спасаясь от оккупантов.

Напомним, Шойгу сделал неоднозначное заявление об Украине: стало известно, что с ним не так.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

В РФ началась подготовка к жизни без Путина: Гиркин сказал, кто претендует на «трон»

Известный террорист, участвовавший в создании формирований «Л/ДНР», Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о том, что в России люди уже готовятся к тому, чтобы занять место диктатора Владимира Путина.

Родион Власов

У ВСУ возникли проблемы: инсайдер ОП раскрыл, на чем настаивает Залужный

Стало известно, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный испытывает некоторый скептицизм насчет Бахмутского направления.

Родион Власов

РФ передала новое требование США: стало известно, о чем говорилось в сообщении

Представителям Соединенных Штатов передали соответствующую ноту, где говорилось об одном действии.

Родион Власов

Ответ США «Адмиралу Горшкову»:  впервые с начала войны американский эсминец приблизился к Черному морю

США перебросили эсминец USS Nitze, оснащённый «Томагавками» на расстояние удара по Крыму и России.

Родион Власов

У Зеленского призывают нардепов сделать «правильный выбор»: стало известно, что требуют власти

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» и по совместительству глава данной фракции Давид Арахамия обратился к некоторым народным избранникам с важным заявлением.

Родион Власов

У Пригожина проблемы: ISW выяснил, что уже происходит под Бахмутом

Институт изучения войны разузнал, что армия Российской Федерации все меньше зависит от структуры так называемой ЧВК «Вагнер».

Recent Post

Top Category