Гиркин-Стрелков предсказал  бегство Путина из России: примерно как Янукович

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Об этой информации сообщил “Телеграм-канал Украина 365”, передает Ura-inform.

По мнению военного преступника Игоря Гиркина, известного под фамилией Стрелков, бегство вполне в характере российского диктатора Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что спустя почти год так называемой «СВО» Путин так и не взял на себя ответственность за ход и судьбу агрессии. В связи с этим не исключено, что в критический момент глава Кремля попытается скрыться.

«У Путина может возникнуть желание уйти, удрать, бросить все только когда настанет именно критическая ситуация. По его психотипу, именно в этой ситуации он, скорее всего, запаникует и может попытаться просто спрыгнуть, чтобы спасти свою личную жизнь. Примерно как Янукович — одного поля ягода ребята», – заявил Гиркин-Стрелков.

Напомним, ранее сообщалось, Россию в сентябре может ждать коллапс: источник из Кремля сказал, какой разговор был у Путина.