Украина дала новое обещание США по войне: стало известно, в чем оно заключается

Представители Украинского государства решили весьма своеобразно отчитываться Соединенным Штатов насчет мощного вооружения, которое будет поставлено официальному Киеву. Потому власти приняли решение о том, чтобы дать обещание администрации лидера США Джозефа Байдена.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Украина пообещала администрации Белого дома, что будет информировать Америку касательно всех пораженных целей, если Пентагон будет поставлять ракеты, дальность которых достигает 300 километров», – сообщил источник, сославшись на зарубежную службу CNN.

Пока неизвестно, почему Офис Президента намерен отчитываться Вашингтону. Возможно, проблема заключается в том, что США опасаются разрастания конфликта и перехода войны за пределы Украинского государства. Однако точная причина, увы, пока остается неизвестной.

Как сообщалось временем ранее, США готовы дать Украине колоссальные суммы до конца войны: в Bloomberg раскрыли детали.