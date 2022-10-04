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ВСУ освободили еще один населенный пункт на Херсонщине: военные сообщили, где именно

Ирина

Стало известно об успешном наступлении Вооруженных сил Украины на юге страны. Выяснилось, что воины ВСУ сумели отбить у врага еще один населенный пункт, который долгое время пребывал под властью оккупантов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Шевченковка на Херсонщине», – коротко подметили военнослужащие, выложив убедительное доказательство освобождения села – фотоснимок.

Известно, что Шевченковка пребывала под оккупацией ВС РФ примерно с 3 марта. К сожалению, ВСУ вынуждены были отступить с занятых позиций в начале войны, чтобы усилить оборону Днепропетровской области, о чем в свое время сообщал глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

Однако спустя примерно 7-8 месяцев после начала войны наши воины смогли выбить оккупантов. Тем не менее, неизвестно, насколько кровопролитными были бои за населенный пункт. Впрочем, мужчины на снимке радостные и полны сил, чего не скажешь об оккупантах, если смотреть пророссийские сводки и мнения экспертов Кремля.

Напомним, ВСУ могли продвинуться далеко вглубь Херсонщины: стало известно, где находятся войска Украины.

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