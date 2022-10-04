Происшествия

Зеленский по-своему ответил Маску: президент создал необычный соцопрос

Ирина

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, какие социальные опросы создает известный бизнесмен и изобретатель из Соединенных Штатов Илон Маск. Однако далеко не всем в Украинском государстве пришлись по вкусу опросы Маска, и потому Зеленский решил ответить от имени всех украинцев.

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Об этой информации сообщил Зеленский в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

Фактически в своем посте украинский лидер спросил у пользователей соцсетей о том, какой Маск нравится им больше всего. Варианта ответа всего два: первый – проукраинский, а второй – пророссийский.

Очевидно, многим показалось некорректным то, что изобретатель пытается решить судьбу Украины с помощью не особенно корректных опросов.

Тем не менее, пользователи соцсетей выразили солидарность со мнением Зеленского. Большинство же проголосовали за первый вариант, где Маск представляется человеком, поддерживающим Украину.

Как сообщалось ранее, США готовы дать Украине колоссальные суммы до конца войны: в Bloomberg раскрыли детали.

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