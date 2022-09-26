Шольц объяснил, почему Германия в полной мере не помогает Украине: детали заявления

В одной из стран Евросоюза признались, по какой причине тормозят передачу Украинскому государству специальной техники для наступательных операций. Как сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, причина заключается в самой сути безопасности на континенте.

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Об этой информации сообщила «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

«Это весьма опасная война. Мы решили оказывать поддержку Украине. Однако мы делаем это так, чтобы ситуация не доводилась до состояния войны между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. В противном случае, это обернулось бы катастрофой», – сообщил Шольц.

Таким образом, ключевой представитель ФРГ фактически сказал, что танки не передадут Киева из-за эскалации конфликта между двумя военно-политическими гегемонами.

«Мы уже передали на нужды украинской армии большое количество эффективного вооружения», – заключил Шольц.

Напомним, как Зеленский отнесется к ядерным ударам по Украине: инсайдер ОП раскрыл ответ.