Как Зеленский отнесется к ядерным ударам по Украине: инсайдер ОП раскрыл ответ

Источник из Офиса Президента сообщил о том, что глава государства Владимир Зеленский весьма своеобразно должен отреагировать на применение Кремлем оружия массового поражения. Если инсайдер прав, Зеленский отреагирует менее рьяно, чем того ожидали многие.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».
«Наш источник из Офиса Президента поведал, что Зеленский не страшится вероятных ядерных ударов по Украинскому государству. На Банковой воспринимают подобный шаг Кремля в качестве фактического самоубийства», – сказано в сообщении.
Далее источник добавил, что удары по городам Украины ядерным оружием – это явный приговор России от имени международного сообщества.
Хотя и неизвестны точные реакции целого ряда стран, но со стороны США уже выделился экс-командующий войсками Америки в Европе Бен Ходжес. Он сказал, что в случае применения РФ ядерного удара США намерены уничтожать флот России в Черном море.
Напомним, Гиркин сказал, чем обернется мобилизация в РФ: экс-боевик предупредил о серьезных последствиях.
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