Политика

Как Зеленский отнесется к ядерным ударам по Украине: инсайдер ОП раскрыл ответ

Ирина

Источник из Офиса Президента сообщил о том, что глава государства Владимир Зеленский весьма своеобразно должен отреагировать на применение Кремлем оружия массового поражения. Если инсайдер прав, Зеленский отреагирует менее рьяно, чем того ожидали многие.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента поведал, что Зеленский не страшится вероятных ядерных ударов по Украинскому государству. На Банковой воспринимают подобный шаг Кремля в качестве фактического самоубийства», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что удары по городам Украины ядерным оружием – это явный приговор России от имени международного сообщества.

Хотя и неизвестны точные реакции целого ряда стран, но со стороны США уже выделился экс-командующий войсками Америки в Европе Бен Ходжес. Он сказал, что в случае применения РФ ядерного удара США намерены уничтожать флот России в Черном море.

Напомним, Гиркин сказал, чем обернется мобилизация в РФ: экс-боевик предупредил о серьезных последствиях.

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