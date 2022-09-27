Общество

Подоляк признался, будет ли в Украине новая мобилизация: у Зеленского представили свои планы

Ирина

Один из ключевых людей, представляющих Офис Президента и самого Владимира Зеленского, Михаил Подоляк сказал, что вопрос мобилизации не стоит на повестке дня. По его словам, о комплектации личного состава власти и Минобороны позаботились заранее.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Нами уже были созданы специальные резервы. У власти нет намерений оглашать дополнительные мобилизационные процессы. Мы намерены активно использовать те резервы, которые у нас есть», – сообщил Подоляк.

Затем он добавил, что у Украины фактически есть все, и ВСУ готовы сражаться с колоссальным числом мобилизованных военных РФ.

Другие представители ОП пока ничего не сообщили на этот счет. Кроме того, в Украине, действительно, прекратилась уже своеобразная «охота» на призывников. Во всяком случае, в соцсетях отметили, что интенсивность поиска военнообязанных граждан в разы снизилась.

Напомним, Шольц объяснил, почему Германия в полной мере не помогает Украине: детали заявления.

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