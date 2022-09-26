На Марсе существовало огромное количество воды: ученые пришли к неожиданным выводам

Экспертам в области палеонтологии удалось смоделировать и изучить движение ледяных масс на Красной планете и влияние на их гравитацию. Однако, что примечательно, ученые смогли выяснить, что раньше на Марсе, действительно, были большие запасы воды, хотя и в замороженном виде.

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Об этой информации сообщили в западном издании Inverse, передает «УРА-Информ».

По мере того, как земные ледники перемещались или отступали под влиянием климата на протяжении всей истории нашей планеты, они отмечали ледниковые периоды и межледниковья. Ледяные массы на Марсе, по-видимому, двигались гораздо медленнее и обладали своими уникальными свойствами.

Группа палеонтологов из США и Франции под руководством Анны Грау Галлофре провела уникальное исследование под названием «Сети долины и ледяная летопись на древнем Марсе». В ходе исследований они добровольно доказали существование ледяных щитов на Красной планете и обнаружили их уникальные свойства.

Уникальный вывод

Известно, что движение ледников на Земле оставило на поверхности характерные рельефы в виде П-образных долин, висячих долин и фьордов. Однако все эти особенности движения ледников совершенно не характерны для Марса — кажется, это должно означать, что любой ледник на поверхности Красной планеты должен быть неподвижен, как статуя. Однако, это не так. Новое исследование показывает, что ледяные щиты на Марсе тоже двигались, но гораздо медленнее, чем на Земле, из-за гравитации.

В ходе исследования Анна Галофре и ее коллеги смоделировали, как гравитация Марса повлияет на взаимосвязь между скоростью ледника и тем, как под ним течет талая вода. Более быстрый сток воды вызовет большее трение между скалой и ледником, что, безусловно, оставит следы. Однако отсутствие таких отметин на Красной планете предполагает, что марсианские ледники двигались и разрушали поверхность под ними с чрезвычайно низкой скоростью по сравнению с тем, что происходило на Земле.

В ходе исследований ученые обнаружили множество геологических следов, свидетельствующих о том, что на Красной планете когда-то были свои ледяные щиты. Об этом свидетельствуют многочисленные узкие и извилистые гряды из песка и гравия, которые, скорее всего, являются результатом подледниковых потоков.

Анна Галофре отметила, что активность льда очень нелинейна и дает очень разные результаты в разных условиях. В то время как на Земле движение ледников приводит к полосам, дождям и моренам, на Марсе мы видим только озоновые каналы и гребни под ледяным покровом.

Ледники на Марсе – большое количество воды

В ходе эксперимента палеонтологи изучили движение двух одинаковых ледников на Марсе и Земле — с одинаковой толщиной, температурой и наличием ледниковой воды. А затем адаптировали структуру и динамику ледяного потока к условиям на Марсе. Это позволило им увидеть, как развивается подледниковый сток на Красной планете — как быстро тает ледник и какие эрозии он оставляет после себя.

Исследование показало, что линейные формы просто не успели бы развиться на Марсе. По мнению авторов исследования, полученные данные также свидетельствуют о том, что жизнь на Красной планете существовала достаточно долго, чтобы оставить следы своего существования. Ученые считают, что около четырех миллиардов лет назад, когда вода текла под медленно отступающим ледником, на красной планете могли выжить микробные формы жизни.

Напомним, Черная дыра намного ближе к Земле, чем предполагалось ранее: ученые пришли к интригующим выводам.