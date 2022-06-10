Политика

Макрон поговорил с Зеленским о поставках тяжелого вооружения в Украину

Франция по-прежнему на стороне Украины

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Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским президент Эммануэль Макрон заверил, что Франция продолжит поставлять Украине тяжелое вооружение для защиты от российской агрессии, сообщил Елисейский дворец поздно вечером в четверг.

Макрон также заверил Зеленского, что Франция по-прежнему на стороне Украины, пишет УРА-Информ.

Франция уже поставила Украине 12 гаубиц «Цезарь», а также обучает их эксплуатации украинских солдат.

«Цезарь» — 155-мм гаубица, которая очень точно поражает цель даже на расстоянии 40 километров. Париж также передал украинской армии противотанковые ракеты «Милан».

Президент Владимир Зеленский написал в Twitter, что проинформировал Макрона о «ситуации на фронте».

Оба лидера договорились поддерживать связь, особенно в контексте усилий Украины по получению статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Ранее мы сообщали, что ВСУ могут зачистить Северодонецк за 2-3 дня, но есть одно но.

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