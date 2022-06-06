СБУ передала важный сигнал в ОРДО: СМИ рассказали, из-за чего начали обстреливать Донецк

Как известно, не так давно «столица» так называемой «ДНР» подверглась обстрелу. Многие, безусловно, начали обвинять в данном акте Киев. Однако некоторые источники начали говорить, что Служба безопасности Украины передала своего рода «сигнал» ОРДО.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«По нашей информации вчерашней обстрел Донецка является сигналом ДНР от СБУ, А также Генерального штаба. Еще раньше на этой неделе звучали заявления о том, что некоторые азовцы за совершенные преступления в ОРДО могут быть привлечены к смертной казни», – сказано в сообщении.

Затем источник добавил, что именно по этой причине ВСУ нанесли удар по центру города. Как известно, именно там принимаются решениями так называемыми «органами ДНР».

«Этот сигнал был сделан для того, чтобы продемонстрировать важный аспект. Украина как бы намекает на то, что в ДНР должны отказаться от подобных санкционных действий в отношении пленников Украинского государства. Если же это случится, ВСУ отреагирует соответствующим образом», – сказано в сообщении.

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