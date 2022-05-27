Политика

Ситуация на фронте для Украины аховая – Арестович

Советник главы Офиса президента рассказал, что сейчас происходит на Донбассе.

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Ситуация для украинской армии на востоке Украины сейчас очень тяжелая. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он рассказал, что украинским военным на этом направлении пока нечего противопоставить противнику, пишет УРА-Информ.

“Ситуация на фронте “аховая” для нас. Нас выносят дальнобойными средствами. И нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат”, – заявил Арестович.

Он добавляет, что Украина утратила способность бить по тылам противника.

“Все потому, что у нас не хватает соответствующего вооружения. Если страны-партнеры не будут медлить, ВСУ нанесут сокрушительные удары по позициям орков, но вопрос во времени и желании помогать. Поэтому “запад сейчас проходит тест на адекватность – и постепенно его проваливает”, – отметил Арестович.

Также по данным Арестовича оккупанты захватили город Лиман в Донецкой области. Однако эту информацию еще предстоит проверить, отметил советник главы Офиса президента.

Ранее в СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине.

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