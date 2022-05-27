Ситуация на фронте для Украины аховая – Арестович

Советник главы Офиса президента рассказал, что сейчас происходит на Донбассе.
Ситуация для украинской армии на востоке Украины сейчас очень тяжелая. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
В эфире Фейгин Live он рассказал, что украинским военным на этом направлении пока нечего противопоставить противнику, пишет УРА-Информ.
“Ситуация на фронте “аховая” для нас. Нас выносят дальнобойными средствами. И нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат”, – заявил Арестович.
Он добавляет, что Украина утратила способность бить по тылам противника.
“Все потому, что у нас не хватает соответствующего вооружения. Если страны-партнеры не будут медлить, ВСУ нанесут сокрушительные удары по позициям орков, но вопрос во времени и желании помогать. Поэтому “запад сейчас проходит тест на адекватность – и постепенно его проваливает”, – отметил Арестович.
Также по данным Арестовича оккупанты захватили город Лиман в Донецкой области. Однако эту информацию еще предстоит проверить, отметил советник главы Офиса президента.
Ранее в СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине.
Average Rating