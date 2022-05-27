Все-таки дадут – американцы готовятся отправить в Украину ракетные комплексы HIMARS с дальностью до 300 км

Важная помощь от Вашингтона, которую ожидает Киев.

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С некоторых пор, благодаря аппаратному преимуществу россиян, украинцы просят у американцев поставки ракетных комплексов HIMARS, которые в нужном количестве могли бы улучшить положение украинских вооруженных сил. И похожу в этом вопросе есть продвижения.

– Администрация Байдена готовится отправить в Украину передовые ракетные комплексы большой дальности, известные как РСЗО и HIMARS, что в настоящее время является наиболее важным запросом от украинских официальных лиц, говорят многие чиновники. Одобрение может быть объявлено уже на следующей неделе – пишет Наташа Бертран, корреспондент CNN, занимающаяся Белым домом, пишет УРА-Информ.

Ракетный комплекс РСЗО представляет собой гусеничную реактивную систему залпового огня. Способен стрелять ракетами GMLRS с дальностью более 80 км. Более новая система HIMARS, первые пусковые установки которой также скоро будут доставлены в Польшу, представляет собой американскую многоствольную пусковую установку на колесном шасси. Он может использовать ракеты GMLRS, но может использовать и ракеты ATACMS с дальностью до 300 км.

Ранее в СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине.