Зеленский жестко прошелся по Западу: в Украине война, а вы медлите

Президент выступил с новым обращением.

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Президент Украины Владимир Зеленский во врем своего последнего видеообращения жестко прошелся по Западу. Глава государства не доволен тем, что не вводятся новые санкции, а также не поставляется необходимое для Украины оружие.

Президент возмущен тем, что пока ЕС пытается согласовать шестой пакет санкций против РФ, она получает от него почти по миллиарду евро в день, пишет УРА-Информ.

“Откуда взялось столько силы в тех, кто блокирует шестой пакет? Почему им до сих пор позволено иметь столько могущества, в том числе и во внутриевропейских процедурах? Сколько уже недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсюду в мире”, – задался вопросом он.

Он также добавил, что также не получает то оружие, которое ей необходимо для, чтобы изменить характер боев. В том числе президент вспомнил и систему MLRS.

Ранее в СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине.