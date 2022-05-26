Сразу три европейские страны выступают за мирные переговоры Украины и России

Конечно среди них есть и Венгрия.

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Похоже в Европе уже забывают, что сделал Россия в Буче и других городах под Киевом и что творится на оккупированных территориях сейчас. Такие выводы можно сделать из последних новостей из Евросоюза.

Так по данным Reuters, сразу три страны из Евросоюза выступают за мирные переговоры между Украиной и Россией. Так Италия и Венгрия призвали ЕС четко выступить за прекращение огня в Украине и мирные переговоры со страной-агрессором, противореча другим государствам-членам, настроенным занять жесткую позицию в отношении Москвы перед следующим саммитом, пишет УРА-Информ.

Так представитель Италии предложил изменить текст, отметив, что он должен касаться мирных переговоров и указать немедленное прекращение огня как одну из первых целей ЕС. Это предложение поддержали Венгрия и Кипр, которые являются одними из государств, которые больше всего критикуют новый пакет санкций ЕС против России.

Венгрия – активно выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предложенным запретом на продажу недвижимости гражданам России.

Ранее мы сообщали, что в Кремле угрожают завалить США рублями.