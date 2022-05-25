“80% даже в бой не идут”: военные РФ шокированы войной в Украине

Россиянин возмущен обманом со стороны командования

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Военные России жалуются на ужасы войны, в которую их ввязало правительство РФ, и возмущаются из-за обмана командования. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор, который опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает УРА-Информ.

«Друзей потерял многих. 15-ю бригаду самарскую вообще раз***али в г**но. Просто одни трупы. Я такое увидел — это страшно. Молодые ребята. Я здоровый мужик — схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз», – говорит оккупант.

Также военные РФ возмущен обманом со стороны командования, оно недоплачивает деньги.

«10 числа опять зарплата придет, ну и опять нас на**ут. По-прежнему. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на***ли. Тут уж реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на стройке больше зарабатываю», – добавил он.

На фронте, как уточнил захватчик, вообще нельзя никому доверять.

«Здесь все враги. Нет такого, чтобы „ЛНР“, „ДНР“ были за Россию. Ни**я подобного. Все враги», добавил он.

Ранее сообщалось, что наступление армии РФ провалилось в первые дни вторжения в Украину. Скорой войны не вышло, а к затяжной никто не готовился: ни Россия, ни Запад.