Арестович раскрыл планы Кремля по спешке полного захвата Луганской области

Мнение советника главы Офиса президента Украины

Время чтения: 48 Секунд

Сейчас на востоке Украины можно заметить спешку, с которой действует российская армия для захвата новых территорий. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он рассказал, что спешка происходит не просто так. Арестович объяснил, почему оккупанты стремятся выйти на границы Донецкой и Луганской областей в кратчайшие сроки, пишет УРА-Информ.

“Первое – это нужно для внутренних российских целей. Либо кто-то дал слово, мол, мы к 1 июня и т.д. Какие-то расклады внутренние в российской верхушке, кто-то что-то кому-то пообещал, боится проотвечаться. Народу надо доложить, что цели выполнены. Какой-то кризисный момент в российском руководстве. И в этот кризисный момент им нужен успех”, – заявил Арестович.

Вторым пунктом спешки он считает, что Россия хочет показать Западу какую-то способность решать свои задачи и обеспечить втягивание Украины в дискуссию о так называемом “Минске-3”, но Киев на такой шаг точно не пойдет.

Ранее украинский генерал рассказал, почему ВСУ так трудно освобождать оккупированные территории.