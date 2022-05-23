Общество

Жители Мариуполя жалуются на “гуманитарку ” от оккупантов: это какая-то жижа

Это признают даже так называемые “волонтеры”.

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В оккупированном Мариуполе Российская Федерация продолжает раздавать так называемую “гуманитарку” местным жителям. Однако она, уже по традиции, очень низкого качества.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, что по словам жителей города консервы из “гуманитарной помощи” не едят даже коты. При этом, данную информацию подтвердил даже российский «волонтер», пишет УРА-Информ.

«Все люди говорят, что там просто настолько отвратительные консервы, что даже коты их не едят. То есть открываешь, а там какая-то жижа вонючая… И так далее и тому подобное, таких моментов еще очень, очень много», – заявил “волонтер”.

По его словам, многие думают, что в Мариуполе уже стабильно и работают рынки, но цены там очень заоблачные, а у местных жителей просто нет денег, чтобы хоть что-то купить.

Андрющенко подчеркнул, что многие жители города остаются в очень тяжелом положении. 

Ранее жителям Мариуполя рассказали, что делать, чтобы не стать коллаборантом.

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