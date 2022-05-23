Экономика

Важное изменения для пенсионеров: изменились условия получения выплат

Теперь можно выбрать любой удобный банк.

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Вчера, 22 мая, Верховная Рада внесла изменения в закон по поводу пенсионных выплат. Кого он касается?

Так теперь военным пенсионерам разрешили выбирать любой банк для получения средств. Раньше они могли это сделать только через Ощадбанк. Такое решение было принято депутатами в законопроекте № 7337, пишет УРА-Информ.

Раньше Ощадбанк был единственным банком, в котором военный пенсионер мог открыть счет, на который органы Пенсионного фонда Украины перечислят пенсию. Теперь эти ограничения сняты.

“Целью проекта закона является устранение дискриминации получателей пенсии – пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы и членов их семей… в выборе учреждения банка, через которое выплачиваются пенсии”, — говорится в пояснительной записке проекта.

Теперь ситуация полностью изменилась. И военные могут самостоятельно выбрать банк, на карту которого будут приходить пенсионные выплаты.

Ранее в разведке Украины объяснили, что необходимо для наступления.

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