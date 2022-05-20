РФ ждет международный трибунал: Кулеба сообщил, за что проголосовал Европарламент

Стало известно о том, что Европарламент решил проголосовать за создание специального суда, который будет разбираться в злодеяниях РФ в Украине. Данная информация была подтверждена уже на самых высших уровнях.

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Об этом сообщили в официальной телеграм-службе новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Международному трибуналу против РФ быть! Европарламент проголосовал за то, чтобы был создан трибунал насчет злодеяний России в Украине. Сказал об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Суд должен проводить расследование лидеров РФ наряду с военачальниками и их союзниками из-за агрессии, которая имела место быть в Украине», – сказано в сообщении.

Примечательно то, что парламентарии уже начали призывать Евросоюз к тому, дабы тот внедрил необходимые меры для поддержания судового преследования режимов РФ и РБ за военные злодеяния.

Временем ранее сообщалось, что Порошенко анонсировал «депутинизацию» РФ: экс-президент сделал необычное предложение миру.