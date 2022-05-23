Медведчук дал показания против Порошенко: стали известны новые факты

Вполне возможно, что Порошенко ждет очень серьезный суд.

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Кум Владимира Путина, пророссийский политик, Виктор Медведчук, который находится под арестом, дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Он заявил рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в Порошенко, пишет УРА-Информ со ссылкой на СБУ.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – сообщил Медведчук.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «Л/ДНР», практически у главарей боевиков.

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – пояснил задержанный.

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