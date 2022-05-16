Разведка США недооценила силы украинцев: они изменят свои методы

Американцы также сделают выводы из-за войны в Украине.

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Спецслужбы США хотят усовершенствовать методы анализа военной мощи после неверной оценки хода конфликтов в Афганистане и Украине, сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники.

Разведка США предпологала, среди прочего. стремительное падение Киева после начала агрессии России в Украине, пишет УРА-Информ.

В дни, предшествовавшие российскому вторжению, представители разведывательного сообщества высказали конгрессменам мнение, что Киев, скорее всего, подвергнется атаке России через три-четыре дня. По мнению критиков, власти США могли бы начать передачу тяжелого вооружения Украине раньше, если бы считали, что у украинцев больше шансов в бою.

– Думаю, мы упустили из виду серьезный вопрос, который существенно повлиял на ход событий. Если бы мы лучше прогнозировали, мы могли бы сделать больше для поддержки украинцев раньше, заявил во время дебатов сенатор Ангус Кинг.

Официальные лица считают, что слишком большое значение придавалось преимуществу России в плане обычных вооруженных сил и слишком малое — воле украинцев к войне и ее важности для хода конфликта.

Разведывательное сообщество США получило широкое признание за точную оценку действий и планов России до вторжения, но прогнозы хода конфликта не были столь эффективными. Согласно источникам CNN, воля к борьбе является одним из самых сложных факторов для прогнозирования.

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