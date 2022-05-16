Россияне снова нанесли ракетный удар по Одессе: ребенок получил ранения

Очередной обстрел оккупантами мирных жителей.

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Сегодня утром, 16 мая, российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области. Был атакован мост через Днестровский лиман, а также повреждена база отдыха.

Власти Одессы со ссылкой на Оперативное командование “Юг” проинформировали, что в результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа, пишет УРА-Информ.

“Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно: пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется”, – сообщает горсовет.

Жители Одессы также сообщали о взрывах, но это могла работать ПВО.

Ранее мы сообщали, что граждане Украины начали массово возвращаться на Родину.