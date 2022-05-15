У ВСУ новые военные достижения под Харьковом: СМИ раскрыли, на сколько отбросили оккупантов (карта)

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил радостные вести. Он уверяет, что Вооруженные силы нашего государства смогли отбросить врага практически к границам Российской Федерации.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Украинские войска на территории Харькова находятся недалеко от государственной границы. Об этом сказал Денисенко. При этом он отметил, что оккупанты подорвали несколько мостов. Из-за этого контрнаступление ВСУ может задержаться», – коротко сказано в сообщении.

К сожалению, никаких сроков не было названо. Однако жители Украины надеются на то, что в скором времени вся территория государства будет освобождена от врага. Впрочем, к сожалению, РФ еще удерживает свои позиции на Юге, а также Востоке Украины. Новостей насчет контрнаступления по этим территориям, увы, никаких нет.

Как сообщалось ранее, «путинской армии конец по всем фронтам»: в РФ озвучили прогноз для Кремля.