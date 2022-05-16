Политика

Порошенко ответил, кто сможет остановить Путина: экс-президент выложил откровенный пост

Бывший президент Украины не только отошел от политических дел государства, но так же предоставляет важную информацию мировому сообществу. Так, например, недавно в интервью пресс-службе NHK World он сказал, как и кто может остановить диктатора в Кремле.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Только совместно мир способен остановить диктатора из России, который не намерен останавливаться на Украине. В эфире японского канала NHK я призвал международное сообщество к тому, чтобы все мы выступили в едином фронте против Владимира Путина ради поддержки Украины», – сказал в начале Порошенко.

Затем он добавил, что весьма важно идти на переговоры вместе со всем миром. По его словам, только в единении мир способен противостоять Путина. Более того, он подтвердил, что именно мировая сила является эффективным оружием для предотвращения глобальной катастрофы в мире.

Как сообщалось ранее, в ГУР озвучили, когда россияне намерены провести псевдореферендум в Херсон.

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