Политика

Новый фейк от российских пропагандистов: группа украинских военных вышла из Азовстали с белым флагом

Якобы несколько украинских военных покинули здание завода и вышли к россиянам.

Время чтения: 38 Секунд

Сегодня, 16 мая, российская пропаганда начала распространять новый фейк. Он касается ситуации В Мариуполе, а именно украинских военных, которые находятся в зданиях Азовстали.

Так российские СМИ распространяют сообщение о том, что якобы группа из десяти человек вышли из подвалов Азовстали с белым флагом. Такую информацию сообщил, член НВФ Александр Ходаковский, пишет УРА-Информ.

В тоже время, некоторые телеграм каналы и другие источники пишут о том, что это спланированная акция пропагандистов. На самом деле, вчера в Мариуполь были завезены украинские военнопленные, которых сегодня для картинки будут выдавать за бойцов с Азовстали.

Никто с белым флагом из украинских морпехов, полицейских, пограничников, азовцев не выходил к россиянам. Перед этим InformNapalm отмечал, что идет спецподготовка к пропаганде Мариуполе.

Ранее мы сообщали, что у ВСУ новые военные достижения под Харьковом.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У Путина только один выход из войны в Украине: СМИ Запада проанализировали ситуацию

Эксперты из издания Focus проанализирвоали ситуацию в Украинском государстве, и пришли к выводу о том, что глава Кремля Владимир Путин по-особенному выйдет из войны. По их словам, его выход непосредственно касается тех территорий, которые захватила ВС РФ.

Разведка США недооценила силы украинцев: они изменят свои методы

Американцы также сделают выводы из-за войны в Украине.

Порошенко ответил, кто сможет остановить Путина: экс-президент выложил откровенный пост

Бывший президент Украины не только отошел от политических дел государства, но так же предоставляет важную информацию мировому сообществу. Так, например, недавно в интервью пресс-службе NHK World он сказал, как и кто может остановить диктатора в Кремле.

Россияне отказываются от своего плана: им не хватает боевой мощи

Новая информация от Института военных исследований США

РФ намерена по-новому вести войну в Украине: «МИ-6» сообщили, в чем задумка Кремля

Стало известно, что Офис Президента получил в свое распоряжение разведданные от западного агентства MI-6. Было выяснено, что Российская Федерация намерена поменять тактику ведения войны против Вооруженных сил Украины.

Арестович рассказал, чего добилась Россия, потеряв третье своей армии в Украине

Советник главы Офиса президента подвел небольшие итоги.