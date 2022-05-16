Новый фейк от российских пропагандистов: группа украинских военных вышла из Азовстали с белым флагом

Якобы несколько украинских военных покинули здание завода и вышли к россиянам.

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Сегодня, 16 мая, российская пропаганда начала распространять новый фейк. Он касается ситуации В Мариуполе, а именно украинских военных, которые находятся в зданиях Азовстали.

Так российские СМИ распространяют сообщение о том, что якобы группа из десяти человек вышли из подвалов Азовстали с белым флагом. Такую информацию сообщил, член НВФ Александр Ходаковский, пишет УРА-Информ.

В тоже время, некоторые телеграм каналы и другие источники пишут о том, что это спланированная акция пропагандистов. На самом деле, вчера в Мариуполь были завезены украинские военнопленные, которых сегодня для картинки будут выдавать за бойцов с Азовстали.

Никто с белым флагом из украинских морпехов, полицейских, пограничников, азовцев не выходил к россиянам. Перед этим InformNapalm отмечал, что идет спецподготовка к пропаганде Мариуполе.

Ранее мы сообщали, что у ВСУ новые военные достижения под Харьковом.