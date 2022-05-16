Происшествия

Война в Украине: основные действия россиян на Донбассе, они в обороне под Харьковом

Сводка Генштаба по состоянию на утро 16 мая.

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Севернее Харькова российские войска пытаются остановить движение украинских войск в сторону границы с Россией. Основные боевые действия проходят на Донбассе, украинские силы отразили там 17 атак. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке в понедельник утром.

Противник готовится к наступательным действиям в районе Изюму на юге Харьковской области, говорится в сообщении, отмечает УРА-Информ.

Россияне усилили контроль за границей с Украиной в Брянской и Курской областях и проводят там показательные действия, чтобы сохранять присутствие украинских сил и не допустить их переброски на фронт в Восточной зоне операции.

На донецком направлении российские войска вели огонь всеми видами оружия и авиации, атакуя украинские позиции. Россияне ведут наступательные операции в районе Лимана, Бахмута и Курахова Донецкой области. В районе Авдеевки россияне были вынуждены отступить на прежние позиции, понесли потери. На заводе «Азовсталь» в Мариуполе ведется массированный артиллерийский и авиационный обстрел.

Украинские силы за сутки уничтожили одиннадцать воздушных целей противника, в том числе два вертолета: Ка-52 и Ми-28.

В Донецкой и Луганской областях украинская армия отразила семнадцать атак противника, уничтожив, в том числе, три танка, одну артиллерийскую систему и шесть бронемашин.

Ранее мы сообщали, что у ВСУ новые военные достижения под Харьковом.

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