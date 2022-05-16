В ОРДО люди начали бунтовать: ВСУ рассказали, до чего людей довели оккупанты

Стало известно о том, что так называемые «власти» на оккупированном Донбассе не прекращают творить произвол. Выяснилось, что «мобилизация» приобрела неожиданный размах, который вынудил граждан идти на крайние меры.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал ВСУ, передает «УРА-Информ».

«На оккупированной части Донетчины бунт. Люди бунтуют против мобилизации. Настолько мощное неудовлетворение, что с завтрашнего дня «ДНР» устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизированными. Более того, еще тут и действует мегабюрократическая процедура», – процитировали представители ВСУ главу Мариуполя Петра Андрющенко.

К сожалению, пока неизвестно, чем закончился вышеупомянутый бунт, и завершился ли он вообще. Однако известно, что в соцсетях многие дончане жалуются из-за принудительной мобилизации, так как считают, что участие в войне должно быть на добровольных началах. Впрочем, пока нет никаких сообщений о том, что «власти» ОРДЛО прислушивались к подобным заявлениям.

Напомним, у ВСУ новые военные достижения под Харьковом: СМИ раскрыли, на сколько отбросили оккупантов (карта).