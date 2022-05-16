Политика

Арестович рассказал, чего добилась Россия, потеряв третье своей армии в Украине

Советник главы Офиса президента подвел небольшие итоги.

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С начала полномасштабного вторжения в Украине российская армия потеряла уде треть своей наземной армии. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live Арестович заявил, что Россия положила треть своей армии для того, чтобы взять Попасную, Херсон и выйти на границу Луганской области. По его словам, это означает полный крах для Кремля и то, что Украина вернёт Крым и Донбасс, пишет УРА-Информ.

“Они могут взять ещё две деревни какие-нибудь. Это ничего не изменит. Они здесь проиграли… Между ЕС, Китаем и США «четвертая сила» восстала. И кончилось всё это взятием Попасной. Треть российской армии уничтожена, треть российской армии уничтожили, чтобы взять Попасную.  И Херсон. И выйти на границу Луганской области. Так не выйдут же. Я просто знаю, какая у нас там оборона, они не пройдут, им не хватит сил и средств, как их не кидай, этих несчастных резервистов, которых они там призывают, подготовили – кинули”, -заявил Арестович.

Он добавил, что Украина пойдет в наступление и все вернет, включая Крым и Донбасс.

Ранее мы сообщали, что у ВСУ новые военные достижения под Харьковом.

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