Политика

РФ намерена по-новому вести войну в Украине: «МИ-6» сообщили, в чем задумка Кремля

Стало известно, что Офис Президента получил в свое распоряжение разведданные от западного агентства MI-6. Было выяснено, что Российская Федерация намерена поменять тактику ведения войны против Вооруженных сил Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«МИ-6 решили передать разведданные в Офис Президента. В них говорится о том, что Кремль намерен готовить новую стратегию, касающуюся войну в Украине. Ее цель – это измотать ВСУ с помощью позиционной войны», – сообщил источник.

К сожалению, ничего не уточняется насчет того, как Кремль будет это делать, учитывая недавно принятый в США законопроект о ленд-лизе, в соответствии с которым ВСУ получат мощнейшее вооружение.  Впрочем, несмотря на явное преимущество ВСУ, власти, все же, предупреждают, чтобы украинцы были максимально осторожны во время войны.

Напомним, “хлопки” в Белгороде: МЧС РФ прокомментировали данные об эвакуации населения.

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