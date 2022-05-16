Граждане Украины начали массово возвращаться на Родину: СМИ рассказали, что происходит на границе

Жители Украинского государства перестали бояться глобальной войны на всей территории своей страны. В Госпогранслужбе уже начали сообщать о том, что поток на въезд Украину уже начал превышать аналогичное движение на выезд.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что на протяжении последних 5 дней поток на въезд в Украинское государство, действительно, значительно увеличился. Люди, которые в начале войны покидали страну, начали возвращаться назад полны уверенности в своей безопасности.

Так, например, еще вчера, 14 мая, из Украинского государства в страны Евросоюза, а также Молдову выехали 37 000 человек. За аналогичное время вернулись целых 46 000 украинцев. Из них 42 000 – это сами граждане Украины.

Как власти, так и люди в соцсетях отмечают, что динамика этого явления достаточно позитивная. Однако представители власть имущих органов говорят о том, что полноценно расслабляться, увы, еще рано.

Напомним, Путин мечтает присоединить захваченные южную и восточную Украину к РФ.