Политика

Удар по Москве: Финляндия хочет скорее вступить в НАТО

Все должно решиться в ближайшее время

Время чтения: 57 Секунд

Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее. Мы ожидаем, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут предприняты энергично в ближайшие дни, заявили президент Саула Ниинистё и премьер-министр Санни Марин в кратком совместном заявлении, опубликованном в четверг утром.

Они оба подчеркнули, что «членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а как член НАТО Финляндия укрепит весь Североатлантический союз», пишет УРА-Информ.

После заявления президента и премьер-министра в четверг процесс вступления Финляндии в НАТО должен ускориться. Вероятно, в воскресенье правительство официально примет решение о подаче заявки на членство, а парламент рассмотрит ее в понедельник.

Кремль неоднократно намекал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет иметь «политические и военные последствия». Там также одной из причин войны с Украиной называли, что не хотят иметь возле своих границы НАТО, но в итоге получат их еще больше.

«То, что произошло 24 февраля, что происходит, чудовищная война в Украине, кардинально меняет картину. Россия готова напасть на соседнюю страну». – сказал Ниинистё в среду во время совместной конференции с премьер-министром Борисом Джонсоном в Хельсинки.

Ранее мы сообщали, что власти США ответили Путину на причину вторжения РФ в Украину.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Москва будет пытаться прекратить войну – Пионтковский поделился прогнозом по войне

Политический эксперт и по совместительству публицист Андрей Пионтковский сообщил о том, что Российская Федерация со временем намерена завершать военные действия в Украинском государстве. Однако случится это не так скоро, как хотелось бы многим.

Кац раскрыл, в чем преимущество украинских генералов над российскими: видео

Бывший российский политик и на сегодняшний день журналист Максим Кац сообщил о том, что командование ВС РФ находится буквально в «другой реальности», нежели высшие должностные лица Украины, которые управляют ВСУ.

Путин похоже нашел себе замену: кто его преемник

Некоторые СМИ назвали предполагаемого наследника.

Америка предоставит Украине новые дроны-камикадзе: они используются для уничтожения танков

Речь идет о Switchblade 600.

В России начались чистки военных, идут большие перестановки  – Арестович

Советник главы Офиса президента заявил, что в России начали понимать ситуацию на фронте.

Кремль решил присоединить захваченные в Украине территории к РФ: источник сообщил важные данные

Известная разведовательная служба Запада «МИ-6» передала в Офис Президента информацию о том, что Российская Федерация намерена пойти против международных норм. Если инсайдер прав, то Москва одним кейсом решит судьбу определенных территорий Украины.