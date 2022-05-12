Удар по Москве: Финляндия хочет скорее вступить в НАТО

Все должно решиться в ближайшее время

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Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее. Мы ожидаем, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут предприняты энергично в ближайшие дни, заявили президент Саула Ниинистё и премьер-министр Санни Марин в кратком совместном заявлении, опубликованном в четверг утром.

Они оба подчеркнули, что «членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а как член НАТО Финляндия укрепит весь Североатлантический союз», пишет УРА-Информ.

После заявления президента и премьер-министра в четверг процесс вступления Финляндии в НАТО должен ускориться. Вероятно, в воскресенье правительство официально примет решение о подаче заявки на членство, а парламент рассмотрит ее в понедельник.

Кремль неоднократно намекал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет иметь «политические и военные последствия». Там также одной из причин войны с Украиной называли, что не хотят иметь возле своих границы НАТО, но в итоге получат их еще больше.

«То, что произошло 24 февраля, что происходит, чудовищная война в Украине, кардинально меняет картину. Россия готова напасть на соседнюю страну». – сказал Ниинистё в среду во время совместной конференции с премьер-министром Борисом Джонсоном в Хельсинки.

Ранее мы сообщали, что власти США ответили Путину на причину вторжения РФ в Украину.