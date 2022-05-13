Общество

РФ готовит новый удар на восточном фронте: источник ОП раскрыл, каков будет шаг Кремля

Стало известно о том, что Российская Федерация намеревается продолжать уничтожать позиции украинских сил. Группа разведчиков запада из «МИ-6» сообщила о том, что Кремль в очередной раз подготавливает военную спецоперацию больших масштабов для фронта на Донбассе.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Mi-6 предоставили данные по разведке Офису Президента, а также Генеральному штабу. В них говорится о том, что Кремль подготавливает большую военную операцию, чтобы окружить часть фронта в восточных регионах. Ключевой удар придется по Авдеевке. Если им это удастстся, то выйдут они уже на Покровске», – сообщил в начале источник.

Однако на этом РФ не остановится. Ожидается и второй удар с Изюмского направления на Барвенково. Это позволит учредить оперативное окружение, обрезав пути снабжения солдатам ВСУ на Донбассе.

Как сообщалось ранее, в США снова готовят мощную поддержку Украине: стало известно, сколько миллиардов выделят Киеву.

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