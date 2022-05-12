Кремль решил присоединить захваченные в Украине территории к РФ: источник сообщил важные данные

Известная разведовательная служба Запада «МИ-6» передала в Офис Президента информацию о том, что Российская Федерация намерена пойти против международных норм. Если инсайдер прав, то Москва одним кейсом решит судьбу определенных территорий Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«MI-6 предоставили разведданые Владимиру Зеленскому о том, что Россия приняла решение присоединять Донецкую/Луганскую/Запорожскую, а также Херсонскую области в состав Российской Федерации. При этом всем делать будут данное мероприятие одним кейсом», – сказано в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что, пока будет продолжаться битва за Донбасс, эти территории будут находиться в серой зоне. Иными словами, до этих самых пор не будет ясно, кто контролирует данные регионы. Впрочем, ВСУ обещают, что уже очень скоро они освободят не только Харьковскую область, но также и Херсонскую.

Напомним, у оккупантов РФ в Украине началась паника: СМИ выяснили, что они увидели в небе.